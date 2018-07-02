Власти Узбекистана попытаются вернуть из Швейцарии средства Гульнары Каримовой

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Узбекистана работают над возвращением из Швейцарии части замороженных средств старшей дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары, сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь Генпрокуратуры республики Сурае Рахманова.

"Этот вопрос решается в сотрудничестве со швейцарскими органами прокуратуры. Как только он будет решен окончательно, мы обязательно сделаем официальное заявление", - сказала пресс-секретарь Генпрокуратуры.

Рахманова также отметила, что расследование уголовного дела против Каримовой продолжается. "По этой причине я пока не могу дать дополнительной информации", - сказала она.

Ранее западные СМИ сообщили, что вопрос о возвращении Ташкенту части от 800 млн швейцарских франков (около $810 млн) Каримовой, замороженных в банках Швейцарии, практически решен. Пресс-служба швейцарской прокуратуры отказалась разглашать подробности дела, сославшись на то, что "расследование уголовного дела еще продолжается". В Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии также не стали комментировать эти сообщения, сославшись на то, что расследование не закончено.

В августе 2015 года суд в Ташкенте приговорил Каримову к пяти годам ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. В конце июля 2017 года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по статьям "мошенничество", "сокрытие иностранной валюты", "нарушение таможенного законодательства" и "легализация доходов, полученных преступным путем". Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд.