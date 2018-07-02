На Украине запретили ввоз книги российского писателя Громова "Беззаконные края"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну книги российского писателя Бориса Громова "Беззаконные края".

"Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз на таможенную территорию Украины очередной книги российского издательства "Эксмо", в содержании которой присутствуют признаки российской пропаганды", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в понедельник.

Отмечается, что отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции. Согласно сообщению, в книге Громова эксперты обнаружили "признаки пропаганды властей государства-агрессора и прославление деятельности российских правоохранительных органов".

Импортер планировал завезти для распространения на Украине пять тысяч экземпляров книги.

На данный момент в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг находится 56 изданий.

Ранее Госкомтелерадио отменило запрет на ввоз в Украину книги российского библеиста Андрея Десницкого "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век".

В мае сообщалось, что вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко поручил соответствующим органам власти внести предложения по санкциям для 12 российских издательств.

Ранее Госкомтелерадио инициировал в правительстве введение экономических санкций против юридических лиц РФ, которые, как считают в Киеве, систематически производят и распространяют издания антиукраинского содержания. Особо выделялись издательства, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания, по оценке Госкомтелерадио, носит систематический характер. Речь шла, в частности, о российских издательствах "Алгоритм", "Книжный мир", "Центрполиграф", "Эксмо", "АСТ", "Вече" и др.