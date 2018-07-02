В Кремле отказались обсуждать принадлежности Крыма на саммите РФ-США

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Крым является неотъемлемой частью России, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял об этом своим собеседникам, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты напомнили Пескову, что накануне советник президента США Джон Болтон "намекнул, что США открыты к возможности признания Крыма частью России". В связи с этим Пескова спросили, с какими ожиданиями идет Россия на российско-американский саммит, в том числе по этому вопросу.

"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России. Все остальные вопросы - это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, поисков возможных точек соприкосновения", - сказал Песков.

Он напомнил, что есть много вопросов, по которым позиции Москвы и Вашингтона диаметральным образом расходятся.

"Но вы видите сейчас, что политическая воля все-таки возобладала и сейчас укрепляется понимание того, что наличие подобных дискуссионных вопросов не должно быть препятствием на пути налаживания и расширения двустороннего диалога, в данном случае - на высшем уровне", - сказал Песков.

Глава государства всегда подчеркивает, что он и Россия открыты для диалога и для совместного поиска компромиссов, напомнил пресс-секретарь.

В минувший четверг было объявлено, что российско-американский саммит пройдет 16 июля в Хельсинки.