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Украинская полиция объяснила разрушение бюста Пушкина старением и погодой

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Бюст поэта Александра Пушкина в районном центре Золочев Львовской области разрушился, по предварительным данным, из-за воздействия природы. Об этом сообщил в понедельник отдел коммуникации главного управления нацполиции Украины в Львовской области.

"Предварительно установлено, что разрушение постамента произошло по природным причинам - в результате старения и неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении. Информация об этом событии внесена в журнал единого учета.

Ранее мэр Золочева Игорь Грынькив сообщил, что минувшей ночью вандалы сбросили с постамента бюст Александра Пушкина. В результате тот получил значительные повреждения. Градоначальник опубликовал фотографии, на которых видно, что бюст получил повреждения при падении и ударе о плитку пешеходной дорожки.

Мэр сообщил при этом, что с депутатами горсовета недавно обсуждал вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти героев, и эту тему планируется вынести на общественное обсуждение.

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Теги: Украина, Львов

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