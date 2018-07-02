Госсекретарь США 5 июля посетит КНДР для встречи с Ким Чен Ыном

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео вылетит 5 июля в КНДР, чтобы встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

"Для продолжения идущей и важной работы по денуклеаризации Корейского полуострова госсекретарь Помпео выезжает 5 июля в Северную Корею, чтобы встретиться с северокорейским лидером", - сказала она журналистам.

На вопрос представителей СМИ о том, может ли Белый дом прокомментировать сообщения о продолжении КНДР ядерной программы, Сандерс ответила: "Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сообщения разведки. Могу сказать, что мы продолжаем продвигаться вперед. Мы продолжаем переговоры".

Телеканал NBC сообщил 30 июня со ссылкой на сотрудников американской разведки, что в Северной Корее активизировали производство ракетного топлива на нескольких секретных объектах, что может свидетельствовать о готовящихся попытках ввести в заблуждение США на дальнейших переговорах по денуклеаризации.