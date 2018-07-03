Комитет сената США согласился с выводами разведслужб о вмешательстве РФ в выборы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Комитет сената конгресса США по разведке во вторник поддержал сделанные в 2017 году выводы разведслужб о том, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы 2016 года и продолжает прилагать усилия с целью подрыва демократии в США. Во вторник комитет опубликовал несекретный отчет комитета с предварительными выводами по докладу ЦРУ и АНБ от января 2017 года.

"Последние 16 месяцев комитет изучал источники, методы работы разведки и аналитическую работу, лежащие в основе выводов разведывательных служб, и не видит причин оспаривать оценку", - говорится в заявлении председателя комитета Ричарда Бурра.

По словам сенатора, комитет продолжает свое расследование.

"Я надеюсь, что за этой частью работы комитета вскоре последует следующий ответ, который даст американскому народу ясность в отношении деятельности России", - отметил он.