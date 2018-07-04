Российские инспекторы посетят белорусскую авиабазу

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В период с 4 по 6 июля российская группа инспекторов планирует посетить авиабазу и воинское формирование на территории Белоруссии, сообщил во вторник "Интерфаксу" начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Посещение проводится в целях увидеть деятельность военного объекта, наблюдать за подготовкой воинского формирования (авиабазы) или наблюдать за ходом такой военной деятельности, - сказал Рыжков. - Российские инспекторы будут иметь возможность наблюдать основные системы вооружений и военной техники".

Инспекция осуществляется в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.