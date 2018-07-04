СБ ООН в среду рассмотрит проблему беженцев в Сирии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Вопрос о беженцах на юго-западе Сирии в среду обсудят на заседании Совбеза ООН. Инициатива созыва принадлежит Швеции, которая временно председательствует в Совете безопасности всемирной организации.

По распространенному в ООН сообщению шведского постпредства, на заседании панируется "обсудить вопросы улучшения гуманитарной ситуации на юго-западе Сирии", где число беженцев из-за активизации боевых действий в этом районе достигло 270 тыс. человек.

Заседание запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 мск).