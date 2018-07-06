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СПЧ ООН в резолюции осудил нарушения прав человека в Сирии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в Сирии, сообщается в пятнице в твиттере организации.

"Резолюция решительно осуждает все нарушения и злоупотребления в сфере прав человека, совершаемые всеми сторонами конфликта в Сирии. А также выражает озабоченность выводами, сделанными комиссией ООН по Сирии", - сообщается в твиттере секретариата Совета ООН.

В пользу резолюции было отдано 26 голосов - в частности, со стороны Великобритании, Германии и Испании. Еще пять государств высказались против, среди них - Китай, Ирак, Венесуэла, Куба и Бурунди. Представители 15 стран воздержались от голосования. Отмечается, что при подготовке проекта резолюции было отклонены четыре поправки, предложенные Россией.

В последнее время обострился конфликт на юге Сирии - так, провинцию Деръа после активизации бомбардировок за семь дней покинули примерно 45 тысяч мирных жителей. В ООН заявляли, что все стороны конфликта в Сирии продолжают брать в заложники мирных жителей.

Ранее СМИ сообщили о согласии боевиков на юге Сирии на перемирие.

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Теги: ООН, Сирия

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