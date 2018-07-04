Индия обвинила WhatsApp в распространении опасных для страны слухов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Индия потребовала от мессенджера WhatsApp принять незамедлительные действия по пресечению ложных слухов, наносящих урон имиджу страны.

Министерство электроники и информационных технологий Индии от имени правительства выразило руководству мессенджера "глубокое неодобрение" по поводу распространения "безответственных и взрывоопасных сообщений". "Правительство также в недвусмысленной форме заявило, что WhatsApp должен принять незамедлительные меры для прекращения такого угрожающего явления", - подчеркивается в заявлении ведомства.

Мессенджер в ответ на обвинения в письме от 3 июля заявил, что для прекращения распространения ложных сведений и вредных слухов через его платформу необходимо наладить более тесное сотрудничество с индийскими властями. В письме отмечается, что WhatsApp предоставляет людям информацию, необходимую для их безопасности. В то же время он вносит изменения в групповые чаты, чтобы предотвратить распространение нежелательных данных.

В Индии не менее 25 человек были линчеваны в последние месяцы после того, как на смартфоны через мессенджер поступали ложные слухи о похищении детей, грабежах и изнасилованиях. Люди, которые якобы замешаны в этих злодеяниях, - как правило, приезжие в тот или иной район страны.

Суды Линча начались в Индии в мае 2017 года. Тогда из-за слухов, распространившихся через WhatsApp, были убиты шесть человек. Их заподозрили в похищении детей. В минувшее воскресенье еще пять человек были забиты насмерть разъяренной толпой по той же причине.

В Индии насчитывается более 200 млн пользователей WhatsApp.