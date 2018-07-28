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Падение автобуса в ущелье в Индии привело к гибели 10 человек

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Десять человек погибли в штате Махараштра в Индии после того, как автобус, перевозивший 34 человека, рухнул в ущелье, передало в субботу агентство Associated Press.

Спасатели не исключают увеличения числа жертв.

Автобус перевозил сотрудников университета, выехавших на пикник, когда произошло ДТП. Одному из пассажиров удалось соскочить с автобуса до его падения в пропасть, выбраться на дорогу и вызвать помощь

На месте ДТП работают спасательные службы.

В начале июля в Индии произошла аналогичная трагедия. Пассажирский автобус упал в пропасть в горном штате Уттаракханд на севере страны, погибли 44 человека.

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Теги: Индия

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