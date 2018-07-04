Спецпосланник генсека ООН провел переговоры с лидером йеменских повстанцев

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс сообщил, что у него состоялись "плодотворные" переговоры с лидером йеменских повстанцев Абдул-Маликом аль-Хуси по поводу прекращения боев за порт Ходейда.

"Меня очень обнадежили слова, которые я услышал, они были позитивными и конструктивными", - сказал Гриффитс журналистам в среду в аэропорту Саны после двухдневных переговоров в йеменской столице, удерживаемой повстанцами.

При этом он выразил слова благодарности лидеру повстанцев за проведенные переговоры. "Я особенно благодарен аль-Хуси, с которым я встречался вчера, за его поддержку и плодотворную дискуссию, которую мы провели", - сказал Гриффитс.

Западные СМИ отмечают, что в ближайшие дни спецпосланник генсека ООН проведет переговоры с йеменским президентом Абд Раббо Мансуром Хади, войска которого в ходе боев с повстанцами достигли южных окраин портового города Ходейда.

Ходейда является основным пунктом получения гуманитарной помощи для йеменцев, почти 8,5 млн которых находятся на грани голодной смерти.