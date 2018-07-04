В мире

Президент Ирана заявил о возможном сокращении сотрудничества с МАГАТЭ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани после встречи с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкией Амано заявил, что после выхода США из соглашения по иранской ядерной программе Тегеран может пойти на снижение масштабов сотрудничества с этой организацией.

"Ответственность за изменение уровня сотрудничества Ирана с МАГАТЭ лежит на тех, кто создал эту новую ситуацию (вокруг соглашения - ИФ)", - приводят иранские СМИ слова Рухани.

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Он уточнил, что если Иран не будет получать выгоды от действия этого соглашения после выхода из него США, то иранские власти могут принять "новые решения".

"Ядерная активность Ирана всегда служила мирным целям, но именно Иран будет определять уровень сотрудничество с МАГАТЭ", - подчеркнул президент.

Между тем, согласно заявлению администрации президента Ирана, Рухани на встрече с Амано заявил, что сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана зависит от всех его участников.

"СВПД был огромным успехом для дипломатии и МАГАТЭ, и продолжение этого успеха зависит лишь от баланса между (исполнением - ИФ) обязательств со стороны всех участников (договора - ИФ)", - сказал Рухани на встрече.

Он подчеркнул, что теперь участники СВПД должны предпринять встречные шаги в ответ на выход США из договора и компенсировать сложившийся в результате решения Вашингтона "дисбаланс обязательств".

В заявлении также говорится, что Амано со своей стороны отметил исполнение Ираном условий СВПД, которое не раз подтверждалось МАГАТЭ. Также Амано дал высокую оценку "сдержанности" Тегерана после отказа США от СВПД.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана и о восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.

В пятницу в Вене пройдет министерская встреча "пятерки" посредников и Ирана без участия США.

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Теги: Иран, МАГАТЭ, Хасан Рухани

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