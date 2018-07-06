Иран назвал недостаточными предложения Европы по компенсации потерь от американских санкций

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что считает предложенные Европой экономические меры, призванные компенсировать возможные потери Ирана от американских санкций, недостаточными, сообщило иранские информагентство IRNA.

В состоявшейся телефонной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент Ирана сказал, что предлагаемый Европой пакет мер "не удовлетворяет все наши потребности", говорится в сообщении агентства.

В то же время Рухани поблагодарил Макрона за усилия по сохранению ядерной сделки и выразил надежду, что Европа предложит четкий план действий по компенсации выхода США из соглашения.

О стремлении к сохранению соглашения заявила также канцлер Германии Ангела Меркель. Она, как сообщается на сайте иранского президента, в телефонном разговоре с Рухани подчеркнула, что в предложенном пакете мер упомянуты лишь направления возможных экономических мер, а детали необходимо будет обсудить на встрече в Вене.

Как сообщалось, в пятницу в Вене пройдет встреча глав МИД "пятерки" подписантов соглашения по иранской ядерной программе - России, Китая, Франции, Великобритании и Германии - с Ираном. В настоящее время Рухани и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф находятся в австрийской столице.

Судьба соглашения поставлена под угрозу в связи с заявлением американского президента Дональда Трампа о выходе из него США и восстановлении американских санкций против Ирана и компаний и стран, поддерживающих деловые отношения с Тегераном.