Главные новости
ЭкономикаНезависимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗСВ миреЛаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из ЭймсбериВ миреРоссия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в Великобритании
В мире

Президент Венесуэлы призвал армию быть готовой к отражению американской агрессии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы страны повысить бдительность и быть в постоянной готовности к отражению военного вторжения Соединенных Штатов.

"Вы не должны ни на секунду ослаблять готовность к защите, поскольку мы отстаиваем самое великое право, которое наша страна получила за всю ее историю", - сказал он, выступая перед военными.

Заявление Мадуро связано с сообщениями в американских СМИ в среду о том, что президент США Дональд Трамп в августе 2017 года на одном из совещаний в Белом доме говорил о возможности вторжения в Венесуэлу из-за угрозы региональной безопасности.

Мадуро отметил, что предложение американского президента было сделано после его встречи с представителями венесуэльской оппозиции в США. "Это что, совпадение? Нет, это не совпадение", - отметил президент Венесуэлы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Венесуэла, США

Новости по теме

В мире
Россия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в ВеликобританииРоссия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в Великобритании
В то же время, российская делегация на выставку поедет, сообщил источникПодробнее
 В Нью-Йорке женщину задержали за попытку залезть на статую СвободыВ Нью-Йорке женщину задержали за попытку залезть на статую Свободы
С острова эвакуировали всех людей, приехавших отпраздновать День независимостиПодробнее
 Лаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из ЭймсбериЛаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из Эймсбери
У полиции пока нет подтверждения тому, что инцидент связан с делом СкрипалейПодробнее
 СМИ узнали о предложении Трампа организовать вторжение в ВенесуэлуСМИ узнали о предложении Трампа организовать вторжение в Венесуэлу
Советники убеждали президента в нецелесообразности этой идеи, однако полностью он от нее так и не отказалсяПодробнее
Ярошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пытокЯрошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пыток
Просьбу о стоматологической помощи в тюрьме игнорируют, утверждает россиянинПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Странное ускорение астероида Оумуамуа, определение силы по голосу и нетронутый скифский некропольПодробнее
 Пробы с места нового инцидента близ Солсбери направлены в лабораторию Портон-ДаунПробы с места нового инцидента близ Солсбери направлены в лабораторию Портон-Даун
Расследованием занялось контртеррористическое подразделение полицииПодробнее
 Два человека пострадали от неизвестного вещества около британского СолсбериДва человека пострадали от неизвестного вещества около британского Солсбери
Пострадавшие госпитализированы в критическом состоянииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 июля6 фото
04 июля
Фотохроника 4 июля
Фотохроника 3 июля6 фото
03 июля
Фотохроника 3 июля
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаНезависимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗСВ миреЛаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из ЭймсбериВ миреРоссия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в ВеликобританииВ миреВ Нью-Йорке женщину задержали за попытку залезть на статую СвободыЭкономика"Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"В РоссииГосдума позволит пускать родственников пациентов в реанимацию

"Яндекс" несколько часов показывал документы Google Docs в поисковой выдаче

"Яндекс" несколько часов показывал документы Google Docs в поисковой выдачеПо поиску можно было просмотреть документы с низким уровнем приватности - доступные для всех, у кого есть ссылка Подробнее

Болельщик из Нигерии запросил политическое убежище в России

Передача ОАК в "Ростех" застопорилась из-за споров по объединению с "Вертолетами России"

Российские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМ

Российские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМСборная уже выиграла $16 млн, которые выплатит ФИФА Подробнее

Ливни поставили под угрозу эвакуацию школьников из пещеры в Таиланде

Польские специалисты сообщили об угрозе утечки 1,5 млн литров топлива на Балтике

Опасность для Польши и России представляет ржавеющий на дне Гданьского залива немецкий танкер "Франкен" времен Второй мировой Подробнее

Повышение пенсионного возраста осудили 89% россиян

Президент Венесуэлы призвал армию быть готовой к отражению американской агрессии

Независимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗС

Независимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗСОрганизация намерена подать к Федерации автовладельцев иск о клевете Подробнее

Нефть Brent подешевела до $77,7 за баррель

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru