Президент Венесуэлы призвал армию быть готовой к отражению американской агрессии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы страны повысить бдительность и быть в постоянной готовности к отражению военного вторжения Соединенных Штатов.

"Вы не должны ни на секунду ослаблять готовность к защите, поскольку мы отстаиваем самое великое право, которое наша страна получила за всю ее историю", - сказал он, выступая перед военными.

Заявление Мадуро связано с сообщениями в американских СМИ в среду о том, что президент США Дональд Трамп в августе 2017 года на одном из совещаний в Белом доме говорил о возможности вторжения в Венесуэлу из-за угрозы региональной безопасности.

Мадуро отметил, что предложение американского президента было сделано после его встречи с представителями венесуэльской оппозиции в США. "Это что, совпадение? Нет, это не совпадение", - отметил президент Венесуэлы.