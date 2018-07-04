Главные новости
Экономика"Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"В РоссииГосдума позволит пускать родственников пациентов в реанимациюВ РоссииВ "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные туры
В мире

СМИ узнали о предложении Трампа организовать вторжение в Венесуэлу

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в августе 2017 года на одном из совещаний в Белом доме в присутствии Рекса Тиллерсона и Герберта Макмастера, занимавших тогда посты госсекретаря и советника по нацбезопасности, говорил о возможности вторжения в Венесуэлу из-за угрозы региональной безопасности, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента.

"В качестве быстрого решения проблемы Венесуэлы, угрожающей региональной безопасности, почему бы США просто не вторгнуться в проблемную страну", - приводит Associated Press переданные собеседником агентства слова Трампа.

Обсуждение длилось около пяти минут, участники совещания объяснили Трампу, с какими негативными последствиями могут столкнуться США в случае военного конфликта с Венесуэлой. В частности, речь шла о том, что такие действия лишат Вашингтон поддержки большинства латиноамериканских стран.

По словам собеседника агентства, Трамп не отказался от этой идеи, и, хотя непосредственных распоряжений о подготовке вторжения не последовало, президент США несколько раз после совещания рассуждал о "военном решении" вопроса Венесуэлы и ее лидера Николаса Мадуро.

По словам других источников, Трамп обсуждал этот вопрос в разговоре с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, а в сентябре 2017 года выносил эту тему на обсуждение во время неофициального ужина с представителями четырех латиноамериканских стран. Все участники той встречи подчеркнули, что не поддерживают военного решения венесуэльского вопроса, сообщает агентство.

Associated Press отмечает, что представители Белого дома отказались комментировать эту информацию.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дональд Трамп, Венесуэла

Новости по теме

В мире
Ярошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пытокЯрошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пыток
Просьбу о стоматологической помощи в тюрьме игнорируют, утверждает россиянинПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Странное ускорение астероида Оумуамуа, определение силы по голосу и нетронутый скифский некропольПодробнее
 Пробы с места нового инцидента близ Солсбери направлены в лабораторию Портон-ДаунПробы с места нового инцидента близ Солсбери направлены в лабораторию Портон-Даун
Расследованием занялось контртеррористическое подразделение полицииПодробнее
 Два человека пострадали от неизвестного вещества около британского СолсбериДва человека пострадали от неизвестного вещества около британского Солсбери
Пострадавшие госпитализированы в критическом состоянииПодробнее
Трамп выразил уверенность во вмешательстве РФ в американские выборыТрамп выразил уверенность во вмешательстве РФ в американские выборы
США не признают попытку "аннексировать Крым", заявили в Белом домеПодробнее
 Найденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада водыНайденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада воды
Единственная альтернатива для подростков пока - плыть к спасению под водойПодробнее
 Британская полиция заявила о прорыве в расследовании покушения на СкрипалейБританская полиция заявила о прорыве в расследовании покушения на Скрипалей
Полицейские утверждают, что подозреваемые сейчас находятся в РоссииПодробнее
 CNN узнал о желании Трампа поговорить с Путиным один на одинCNN узнал о желании Трампа поговорить с Путиным один на один
Встречи руководителей стран разного уровня пройдут в ФинляндииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 июля6 фото
04 июля
Фотохроника 4 июля
Фотохроника 3 июля6 фото
03 июля
Фотохроника 3 июля
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"В РоссииГосдума позволит пускать родственников пациентов в реанимациюВ РоссииВ "Натали Турс" аннулируют все подтвержденные турыЭкономикаПесков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 годаЭкономикаФедерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФВ миреДва человека пострадали от неизвестного вещества рядом с британским Солсбери

Глава ВТБ Костин возглавил попечительский совет Большого театра

Он анонсировал скорое переизбрание совета в связи уходом из него представителей власти Подробнее

В Азербайджане возбудили дело из-за отключения света во всей стране

СМИ узнали о предложении Трампа организовать вторжение в Венесуэлу

Что произошло за день: среда, 4 июля

"Натали Турс" аннулирует путевки, в Швейцарии вновь арестовывают активы Газпрома, у россиян появился повод еще активнее болеть за сборную на ЧМ Подробнее

Сотрудники аэропорта Тбилиси отравились разлитой россиянином опасной жидкостью

Макарова победила Возняцки и вышла в третий круг "Уимблдона"

Ярошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пыток

Ярошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пытокПросьбу о стоматологической помощи в тюрьме игнорируют, утверждает россиянин Подробнее

Фотохроника 4 июля

Фотохроника 4 июля6 фото

Зубренка в подмосковном заповеднике назвали в честь футболиста Дзюбы

Подозреваемого в создании финансовой пирамиды экстрадировали из Чехии в Россию

Тереза Мэй получила новое приглашение на ЧМ-2018 в Россию

В Великобритании уже заявили, что премьер не изменит свое решение и не поедет в РФ Подробнее

Тление мусорной свалки "Мечта" в оренбургском Медногорске не могут остановить третьи сутки

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru