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США ждут от РФ выдачи 13 россиян, подозреваемых во вмешательстве в выборы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В США хотят, чтобы Россия выдала 13 своих граждан, которые, по мнению Вашингтона, причастны к вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах, заявил сенатор от Луизианы Джон Кеннеди по итогам визита в Москву в составе делегации конгрессменов.

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"Если бы Россия пошла нам навстречу и выдала этих людей США с тем, чтобы они могли предстать перед американским судом, то российские власти увидели бы, что доказательства вины этих людей есть", - сказал Кеннеди в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в четверг.

Сенатор напомнил, что в США в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы были выдвинуты обвинения в адрес 13 граждан РФ (причастных к работе Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге).

"При этом мы предупредили наших собеседников: если Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США и сделает это на ноябрьских выборах в Конгресс, наша реакция будет мгновенной и очень жесткой", - добавил он.

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Теги: США, Россия

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