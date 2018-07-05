Jaguar Land Rover предупредил Лондон о потере 80 млрд фунтов инвестиций из-за Brexit

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover, владельцем которого является индийская Tata Motors, предупредил правительство Великобритании о возможных последствиях выхода страны из Европейского союза без заключения соглашения о едином рынке.

"Плохая сделка по Brexit приведет к тому, что Jaguar Land Rover потеряет более 1,2 млрд ($1,59 млрд) прибыли в год, - заявил гендиректор компании Ральф Спет. - В результате нам придется радикально пересмотреть свои расходы. Мы потратили порядка 50 млрд фунтов за последние пять лет и планируем потратить около 80 млрд фунтов в ближайшие пять лет. Эти инвестиции будут под угрозой в случае неблагоприятного исхода".

"Сердце Jaguar Land Rover находится в Великобритании, - приводит слова Спета The Guardian. - Но и мы, и наши партнеры по цепи поставок находимся перед лицом непредсказуемого будущего в случае, если переговоры по Brexit не приведут к сохранению свободной торговли с ЕС и беспрепятственного доступа на единый рынок". В Великобритании в Jaguar Land Rover работают 40 тыс. человек.

Ранее о возможности прекращения инвестиций в производство на территории Великобритании заявили такие компании, как Airbus и BMW.