В мире Brexit

Jaguar Land Rover предупредил Лондон о потере 80 млрд фунтов инвестиций из-за Brexit

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover, владельцем которого является индийская Tata Motors, предупредил правительство Великобритании о возможных последствиях выхода страны из Европейского союза без заключения соглашения о едином рынке.

"Плохая сделка по Brexit приведет к тому, что Jaguar Land Rover потеряет более 1,2 млрд ($1,59 млрд) прибыли в год, - заявил гендиректор компании Ральф Спет. - В результате нам придется радикально пересмотреть свои расходы. Мы потратили порядка 50 млрд фунтов за последние пять лет и планируем потратить около 80 млрд фунтов в ближайшие пять лет. Эти инвестиции будут под угрозой в случае неблагоприятного исхода".

"Сердце Jaguar Land Rover находится в Великобритании, - приводит слова Спета The Guardian. - Но и мы, и наши партнеры по цепи поставок находимся перед лицом непредсказуемого будущего в случае, если переговоры по Brexit не приведут к сохранению свободной торговли с ЕС и беспрепятственного доступа на единый рынок". В Великобритании в Jaguar Land Rover работают 40 тыс. человек.

Ранее о возможности прекращения инвестиций в производство на территории Великобритании заявили такие компании, как Airbus и BMW.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Великобритания, Brexit, Jaguar Land Rover
В мире
Европарламент решил не усложнять работу онлайн-платформ директивой об авторском правеЕвропарламент решил не усложнять работу онлайн-платформ директивой об авторском праве
В случае одобрения Youtube, Google и Facebook были бы обязаны проверять информацию на нарушение авторских правПодробнее
 В МВД Великобритании не классифицировали отравление в Эймсбери как покушениеВ МВД Великобритании не классифицировали отравление в Эймсбери как покушение
По данным министерства, пострадавшая пара не была связана со СкрипалямиПодробнее
 Россия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в ВеликобританииРоссия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в Великобритании
В то же время, российская делегация на выставку поедет, сообщил источникПодробнее
 В Нью-Йорке женщину задержали за попытку залезть на статую СвободыВ Нью-Йорке женщину задержали за попытку залезть на статую Свободы
С острова эвакуировали всех людей, приехавших отпраздновать День независимостиПодробнее
Лаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из ЭймсбериЛаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из Эймсбери
У полиции пока нет подтверждения тому, что инцидент связан с делом СкрипалейПодробнее
 СМИ узнали о предложении Трампа организовать вторжение в ВенесуэлуСМИ узнали о предложении Трампа организовать вторжение в Венесуэлу
Советники убеждали президента в нецелесообразности этой идеи, однако полностью он от нее так и не отказалсяПодробнее
 Ярошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пытокЯрошенко заявил, что сотрудники спецслужб США выбили ему зубы во время пыток
Просьбу о стоматологической помощи в тюрьме игнорируют, утверждает россиянинПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Странное ускорение астероида Оумуамуа, определение силы по голосу и нетронутый скифский некропольПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 июля6 фото
04 июля
Фотохроника 4 июля
Фотохроника 3 июля6 фото
03 июля
Фотохроника 3 июля
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума официально раскрыла размер пенсии и зарплаты депутатаВ миреВ МВД Великобритании не классифицировали отравление в Эймсбери как покушениеСпортРоссийские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМЭкономикаНезависимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗСВ миреРоссия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в ВеликобританииВ миреЛаборатория Портон-Даун нашла следы "Новичка" в анализах пары из Эймсбери

Boeing и Embraer договорились о стратегическом партнерстве

Компании планируют создать СП стоимостью $4,75 млрд Подробнее

Режим ЧС введен в Кабардино-Балкарии из-за угрозы паводка

Великобритания уведомила ОЗХО об инциденте в Эймсбери

В Москве откроют вторую фан-зону ЧМ

В Москве откроют вторую фан-зону ЧМОна заработает возле стадиона "Спартак" с 7 июля Подробнее

В Перми осудили условно коммерсанта, виновного в падении на детей части сцены

В КПРФ усомнились в эффективности профсоюзных акций против пенсионной реформы

Киев согласился рассмотреть обмен журналиста Вышинского

Глава Ростуризма обсудил с турецкой стороной ситуацию вокруг "Натали Турс"

Китайская Baidu начала выпуск первого в стране беспилотного автобуса

МЧС вызвалось помочь в спасении детей из таиландской пещеры

Во Франции скончался журналист и кинорежиссер Клод Ланцман

Сестра Сенцова впервые встретилась с ним в колонии

По ее словам, за время голодовки украинский режиссер потерял 15 кг, но его состояние удовлетворительное Подробнее

Президента Македонии лишили возможности заблокировать переименование страны

Зоопарк Тбилиси отказался одолжить грузинскому политику страуса для похода в суд

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru