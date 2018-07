Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Аррон Бэнкс, больше всех пожертвовавший на кампанию по выходу Великобритании из Евросоюза, как минимум 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко, сообщила в воскресенье The Guardian.

Встречи состоялись в период перед референдумом и в течение двух месяцев после него. В документах, которые предложила проверить газета The Observer, говорится, что российское посольство сделало еще четыре приглашения, но непонятно, были ли они приняты.

Два последних года Бэнкс утверждал, что встречался с российским послом только один раз во время "ланча с выпивкой". Месяц назад The Observer выяснила, что встречи были неоднократными. Бэнкс рассказал парламентской комиссии, что встречался с послом два или три раза. На прошлой неделе после публикаций в The New York Times он признался в четвертой встрече. The Observer привел доказательства семи встреч, но тогда Бэнкс отказался от комментариев.

Предположительно, финансы на кампанию Brexit привлекли посредством сделки по продаже части российской фирмы "Алроса" американским инвесторам, что помогло выручить $813 миллионов в российский бюджет.

Аррон Бэнкс появился на политической арене в 2014 году, когда пожертвовал миллион фунтов стерлингов партии Ukip, которая выступала за выход Великобритании из Евросоюза. Вскоре он сблизился с лидером партии Найджелом Фараджем и принял участие во встрече с Дональдом Трампом в 2016 году.

Бэнкс владеет страховой компанией GoSkippy. Это позволило ему пожертвовать девять миллионов фунтов стерлингов кампаниям за выход из ЕС - Leave.EU и Grassroots Out. Также он женат на россиянке.