СМИ назвали местом встречи Трампа и Путина дворец президента Финляндии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля во дворце президента Финляндии, сообщила в четверг газета Helsingin Sanomat.

В то же время в канцелярии главы государства порталу телерадиовещания Yle сказали, что не могут подтвердить сведения о месте встрече президентов. Агентству новостей STT в МИД Финляндии заявили, что не комментируют это сообщение, а в посольстве США отказались подтверждать сообщение о месте проведения встречи.

Как сообщили ранее Белый дом и Кремль, встреча президентов Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля.

СМИ Финляндии сообщают, что Трамп прибудет в Хельсинки вечером в воскресенье и проведет в тот же день встречу в посольстве США. В понедельник утром у него будет встреча с президентом Финляндии Саули Ниинистё, после чего он встретится с Путиным. Вначале президенты России и США поговорят наедине, затем в составе делегаций.

Переговоры продлятся до вечера. Трамп покинет Финляндию в понедельник вечером, сообщает Yle.

Ранее в четверг посол США в России Джон Хантсман в ходе телефонного брифинга подтвердил журналистам, что на предстоящем саммите лидеры двух стран проведут встречу один на один.

3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возможность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки наедине, отметив, что глава российского государства чувствует себя комфортно в любом формате переговоров, которые удобны для его визави.