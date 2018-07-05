Папуа-Новая Гвинея отозвала признание независимости Косова

5 июля 20:20

У берегов Пхукета в шторм перевернулись два судна с десятками туристов

Спасены 89 человек, около 50 считаются пропавшими без вести Подробнее

5 июля 13:43

Европарламент решил не усложнять работу онлайн-платформ директивой об авторском праве

В случае одобрения Youtube, Google и Facebook были бы обязаны проверять информацию на нарушение авторских прав Подробнее

5 июля 11:15

В МВД Великобритании не квалифицировали отравление в Эймсбери как покушение

По данным министерства, пострадавшая пара не была связана со Скрипалями Подробнее

5 июля 05:09

Россия не повезет свою продукцию на авиасалон "Фарнборо" в Великобритании