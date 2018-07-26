Россия предложила США признать Косово частью Сербии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Посольство России в США в ответ на распространение американским госдепартаментом так называемой "Крымской декларации" предложило Вашингтону признать Косово частью Сербии.

"Ждем декларации госдепа о том, что Косово - это Сербия", - прокомментировали декларацию в российской дипмиссии.

В распространенном посольством заявлении говорится: "С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году".

Как сообщалось, в минувшую среду госсекретарь США Майк Помпео подписал "Крымскую декларацию", в которой в очередной раз подтверждается, что США не признают Крым субъектом Российской Федерации, и до возвращения полуострова в состав Украины санкции против РФ будут оставаться в силе.