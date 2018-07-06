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Асахару и других лидеров "Аум синрикё" казнили в Японии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Лидер запрещенной в России секты "Аум синрикё" Сёку Асахара и шесть его сподвижников были казнены в пятницу, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на свои источники.

По его данным, приговор был приведён в исполнение в Токио.

Сёку Асахара (настоящее имя - Тидзуо Мацумото) было 63 года, шестерым его казненным сподвижникам: Йошихиро Иноуэ - 48 лет, Киёхида Хаякава - 68 лет, Томомаса Накагава - 55 лет; Сеичи Эндо - 58 лет; Масами Цучия - 53 года, Томомицу Ниими - 54 года.

"Аум синрикё" причислена к числу террористических организаций и запрещена в России.

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Теги: Сёку Асахара, Аум Синрикё, Япония

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