Канцелярия католикоса всех армян прекратила работу из-за захвата здания активистами

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Канцелярия католикоса всех армян в Эчмиадзинском монастыре прекращает свою работу из-за захвата демонстрантами ее здания.

"Действия членов инициативы "Новая Армения, новый патриарх" считаем нападением на церковь. Канцелярия захвачена. В этих условиях мы вынуждены прекратить работу. Надеюсь, что правоохранительные органы сделают соответствующие выводы", - заявил журналистам руководитель канцелярии епископ Аршак Хачатрян.

Как сообщалось, требующие отставки католикоса всех армян Гарегина II активисты инициативы "Новая Армения, новый патриарх" утром в пятницу ворвались в здание канцелярии предстоятеля армянской церкви в монастыре Эчмиадзин.

Как написал на своей странице в фейсбуке руководитель пресс-службы канцелярии Ваграм Меликян, ворвавшиеся "выступают с ультимативными требованиями, ведут себя провокационно и не хотят внять призывам прекратить эти неприемлемые действия".

Между тем лидер группы, требующей отставки католикоса, Карен Петросян заявил СМИ, что на них напали церковные служители. "Мы будем стоять здесь и не уйдем, пока католикос не откажется от своего поста", - сказал он.

Кроме того, участники акции обвинили католикоса всех армян в том, что он "подарил русскому мэру" частицу хранящейся в сокровищнице Эчмиадзина христианской реликвии - копья Лонгиния, или копья Судьбы, которым легионер Гай Кассий по преданию пронзил грудь распятого Иисуса Христа.