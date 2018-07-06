Экс-премьер Пакистана заочно приговорен к 10 годам тюрьмы по обвинению в коррупции

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Суд в Пакистане заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, связанному с покупкой дорогостоящих квартир в Лондоне, сообщает в пятницу телеканал "Би-би-си".

Также суд обязал Шарифа выплатить 8 млн фунтов стерлингов, пишет газета Daily Pakistan.

Кроме того, дочь экс-премьера Марьям Наваз приговорили к семи годам тюрьмы и 2 млн фунтам штрафа, отмечает газета.

Суд национального бюро контроля Пакистана (NAB) огласил вердикт после ряда задержек.

Шариф ранее просил отложить вынесение приговора на то время, пока он находится в Лондоне со своей женой, где она лечится от рака. Во время вынесения приговора Шариф вместе со своими детьми находился в Лондоне, отмечают пакистанские СМИ.

Расследование в отношении Шарифа началось после скандальной публикации "панамского архива". В документах говорилось, что несколько детей Шарифа были связаны с офшорными компаниями, которые предположительно использовались для перенаправления средств и покупки иностранных активов, в частности дорогостоящих квартир на фешенебельной лондонской улице Парк-Лейн.

Верховный суд Пакистана в июле 2017 года отстранил Шарифа от должности премьер-министра страны в связи с расследованием о причастности его детей к "панамским документам".

В настоящее время Шариф является фигурантом нескольких дел, связанных с финансовыми преступлениями. Он и члены его семьи считают дела политически мотивированными.