Число жертв взрыва на заводе фейерверков в Мексике возросло до 24

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В результате взрывов на заводе по производству фейерверков в пригороде Мехико погибли 24 человека, в том числе четверо пожарных, сообщает в пятницу информагентство Associated Press.

Ранее было известно о 16 жертвах. Пострадали больше 50 человек, 41 из них госпитализирован.

После первого взрыва первые на место прибыл пожарный наряд из семи человек и приступил к тушению, во время которого произошло еще три взрыва. Полиция предполагает, что их могли спровоцировать сами спасатели, поскольку некоторые химические вещества, используемые в производстве фейерверков, могли вступить в реакцию с водой.

Город Тультепек, где произошла трагедия, славится своими мастерскими пиротехники. ЧП там случаются постоянно; только за последние два года в них погибло около 70 человек.