В мире

За два месяца Twitter заблокировал более 70 млн аккаунтов

По итогам второго квартала может сократиться общая численность пользователей соцсети

За два месяца Twitter заблокировал более 70 млн аккаунтов
Фото: Reuters

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В течение мая и июня Twitter заблокировал более 70 млн аккаунтов, заподозренных в распространении ложной информации, пишет в пятницу газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

В среднем за один день соцсеть замораживала по миллиону аккаунтов, сообщает издание, такой же темп сохраняется и в июне. Этот показатель увеличился более чем вдвое по сравнению с октябрем, когда Twitter отчитался перед Конгрессом о фейковых аккаунтах, якобы созданных с участием России с целью повлиять на исход президентских выборов в США.

Чистка, проведенная за последние два месяца, оказалась настолько значительной, что она может привести к снижения общего числа пользователей Twitter во втором квартале 2018 года, пишет WP со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

К концу марта соцсеть насчитывала 336 млн активных пользователей, что на 6 млн больше, чем в конце прошлого года.

Минувшей осенью представители Twitter, Facebook и Google выступили в конгрессе США на слушаниях о вероятном вмешательстве Москвы в американские выборы. Компании передали конгрессменам сведения о политической рекламе, якобы закупленной Россией.

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Теги: Twitter, США

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