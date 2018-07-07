Что случилось этой ночью: суббота, 7 июля

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В мире растет беспокойство по поводу предстоящей встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В НАТО опасаются соглашений между президентами, которые могут быть достигнуты в обход альянса. В Вашингтоне своего лидера тоже многие не понимают: так, его бывший советник по нацбезопасности недоумевает, зачем Трампу дружба с российским лидером.

- За май и июнь Twitter заблокировал более 70 млн аккаунтов, заподозренных в распространении ложной информации. В результате по итогам второго квартала общая численность пользователей соцсети может снизиться.

- Стало известно, что в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян стороны договорились создать рабочие группы по денуклеаризации КНДР.

- Российская сборная готовится к игре с Хорватией, а Бэкхем пообещал свозить Ибрагимовича в IKEA, если в субботу шведы обыграют англичан.