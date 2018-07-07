В результате оползней в Японии погибли 15 человек

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В результате оползней и наводнения на юго-западе Японии погибли 15 человек, более 50 числятся пропавшими без вести, сообщает в субботу информагентство Associated Press.

Сильные дожди, начавшиеся на этой неделе, привели к сходу оползней в префектурах Хиросима, Окаяма, Ямагути и Эхиме. Большинство погибших оказались погребены под обломками собственных домов.

Эвакуированы несколько сотен человек, в некоторых районах перекрыты дороги.

#Breaking: 13 dead, dozens missing due to floods and landslides caused by record #rainfall in the western part of #Japan (NHK) pic.twitter.com/uZzv9Y5SDv — China Daily (@ChinaDailyUSA) 7 июля 2018 г.

Местные власти предупреждают об опасности новых оползней.