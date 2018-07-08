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Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 июля

Сборная России по футболу потеряла сразу двоих человек после поражения от Хорватии, юных тайских футболистов попробуют спасти ныряльщики

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сборная России завершила выступление на чемпионате мира по футболу. Российские футболисты провели последний матч в Сочи против сборной Хорватии. Они потерпели поражение в послематчевой серии пенальти.

- Защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич завершил карьеру игрока. Еще один футболист, полузащитник Александр Самедов, объявил, что больше не будет выступать за сборную.

- Спасатели начали операцию по вызволению тайских школьников, запертых в пещере. Каждого ребенка будут выводить на поверхность два аквалангиста.

- Боевики "Аш-Шабаб" напали на здание министерства внутренних дел и сил безопасности Сомали. Перестрелка с тремя экстремистами длилась два часа.

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