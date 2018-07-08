Порошенко предложил Польше вывести "Волынскую резню" из сферы политики

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко считает, что украинско-польский диалог на тему болезненных страниц прошлого должен быть максимально взвешенным.

"Решения должны быть заранее хорошо продуманными", - сказал он в ходе церемонии памяти жертв украинско-польского конфликта 1943-44 годов в селе Гончий Брод Ковельского района Волынской области.

Глава украинского государства отметил, что украинско-польский конфликт 1940-х годов является сложным вопросом совместной украинско-польской истории, поэтому он должен быть выведен из сферы политики и передан на рассмотрение учеными.

Порошенко подчеркнул, что сегодня Украина и Польша должны вести совместные исследования исторического прошлого, чтобы не передавать в наследство молодым полякам и украинцам мифы о трагических периодах совместной истории и не позволить конфликтам прошлого деструктивно влиять на будущее.