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Порошенко предложил Польше вывести "Волынскую резню" из сферы политики

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко считает, что украинско-польский диалог на тему болезненных страниц прошлого должен быть максимально взвешенным.

"Решения должны быть заранее хорошо продуманными", - сказал он в ходе церемонии памяти жертв украинско-польского конфликта 1943-44 годов в селе Гончий Брод Ковельского района Волынской области.

Глава украинского государства отметил, что украинско-польский конфликт 1940-х годов является сложным вопросом совместной украинско-польской истории, поэтому он должен быть выведен из сферы политики и передан на рассмотрение учеными.

Порошенко подчеркнул, что сегодня Украина и Польша должны вести совместные исследования исторического прошлого, чтобы не передавать в наследство молодым полякам и украинцам мифы о трагических периодах совместной истории и не позволить конфликтам прошлого деструктивно влиять на будущее.

"Волынской резней" называют массовые нападения подразделений и Украинской Повстанческой Армии (УПА, запрещена в РФ) на польские населенные пункты. Польские специалисты заявляют, что число жертв, среди которых основную часть составляли поляки, но также были представители других национальностей, может достигать 100 тысяч.

Украинские исследователи настаивают, что Волынская трагедия была следствием войны Армии Краёвой с УПА, в которой участвовало и гражданское население.

В 2016 году Сейм Польши проголосовал за признание Волынской трагедии геноцидом польского народа.

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Польша

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