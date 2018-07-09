Вертолет упал на жилые дома в Вирджинии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Вертолет потерпел крушение в Вильямсбурге, штат Вирджиния, врезавшись в жилые дом, сообщает в воскресенье Федеральное управление гражданской авиации США.
По сообщению канала WTKR, в результате катастрофы погиб один человек.
Медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов, вызвав сильный пожар. Это произошло неподалеку от колледжа William & Mary; корпуса учреждения не пострадали, однако учащихся призвали избегать район катастрофы.
Here"s video from scene of a helicopter crash this afternoon in #Williamsburg. Story here: https://t.co/eTqbilghWM pic.twitter.com/Sw6nI1RDiz— Bryan 🌎 DeVasher (@bryandevasher) 8 июля 2018 г.
Причины катастрофы пока неизвестны. На месте происшествия работают пожарные и эксперты Федерального управления авиации.