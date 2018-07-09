Вертолет упал на жилые дома в Вирджинии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Вертолет потерпел крушение в Вильямсбурге, штат Вирджиния, врезавшись в жилые дом, сообщает в воскресенье Федеральное управление гражданской авиации США.

По сообщению канала WTKR, в результате катастрофы погиб один человек.

Медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов, вызвав сильный пожар. Это произошло неподалеку от колледжа William & Mary; корпуса учреждения не пострадали, однако учащихся призвали избегать район катастрофы.

Причины катастрофы пока неизвестны. На месте происшествия работают пожарные и эксперты Федерального управления авиации.