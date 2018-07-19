Вертолет с туристами совершил жесткую посадку на Камчатке

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 в четверг совершил жесткую посадку на севере Камчатки в Карагинском районе, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в единой диспетчерской службе Карагинского муниципального района.

"Информация о происшествии нам поступила в четверг в 15:11 местного времени (06:11 мск). Вертолет совершал воздушную прогулку с 10 отдыхающими на борту. По каким-то пока неизвестным нам причинам ему пришлось совершить вынужденную жесткую посадку в районе реки Левой Озерной. При посадке он, предположительно, повредил хвост. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в настоящее время в район происшествия вылетел второй вертолет, который заберет туристов.

Причина инцидента и его детали сейчас выясняются.