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Посольство РФ призвало Вашингтон исключить российские СМИ в США из списка иноагентов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне в ответ на заявление госдепа об ограничении свободы прессы в России вновь призывает американские власти прекратить преследование российских СМИ в США и убрать их из списка иноагентов.

"Вашингтону не нравится, когда установленные им для других правила начинают применяться в отношении него самого. Госдеп недоволен, что только финансируемые из американского бюджета СМИ оказались в российском списке иностранных агентов. Это легко исправить. Главное условие - прекратить преследовать российские СМИ в США и вывести их из американского списка иноагентов",- говорится в распространённом заявлении российской дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что "реакция госдепа на возможные очередные законодательные ограничения его вмешательства во внутренние дела России вполне предсказуема".

"Выделенные на продвижение американских интересов под прикрытием "либеральных" ценностей сотни миллионов долларов налогоплательщиков как-то надо осваивать", - отмечается в заявлении.

Российские дипломаты заявили, что "у Вашингтона нет ни морального, ни юридического права требовать что-либо у других стран, вмешательство во внутренние дела которых в нарушение устава ООН и Хельсинкского заключительного акта является официальной политикой США".

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Теги: США

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