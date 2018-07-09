Киргизский военный вертолет разбился в горах Тянь-Шаня

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 Воздушной обороны Киргизии в понедельник потерпел аварию при посадке. По предварительным данным, пострадали четыре человека

Как сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Генерального штаба Киргизии, "при проведении спасательной операции на площадке "Южный Энильчек" потерпел аварию вертолет сил воздушной обороны Киргизии Ми-8 МТВ".

"Из-за сильного бокового ветра, при посадке вертолет завалился на левый борт. По предварительным данным пострадали четыре человека. В настоящее время принимаются меры по эвакуации пострадавших", - рассказал собеседник агентства.

Базовый Лагерь "Южный Энилчек" расположен в горах северного Тянь-Шаня в Киргизии на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря.