В Калифорнии один человек погиб в результате природных пожаров

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сильные природные пожары охватили американский штат Калифорния, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По данным агентства, в результате пожара погиб один человек, который находился в охваченном огнем доме. Трое пожарных получили ожоги во время ликвидации возгораний. Помимо этого, пожар уничтожил свыше 70 построек, в том числе жилые дома.

В настоящий момент пожарные смогли удержать распространение огня лишь на 25% территорий, охваченных огнем. Огонь перекинулся на соседний штат Орегон, а общая площадь пожаров достигла 142 квадратных километров.

Власти Калифорнии задействовали около 2,3 тыс. пожарных в минувшее воскресенье для ликвидации возгораний. Причиной распространения огня стали высокие температуры и сильный ветер.

Природные пожары также бушуют в других штатах - в частности, в Колорадо и Юте. В Колорадо огонь за минувшее воскресенье уничтожил более 130 домов, а в штате Юта огонь выжег почти 200 кв. км и уничтожил 90 домов.