Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Автобус с белорусскими детьми перевернулся в Румынии в воскресенье вечером, серьезно никто не пострадал. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Авария случилась вечером 8 июля недалеко от города Сучава. По предварительной информации, в автобусе находились 43 ребенка, а также сопровождающие лица и водители. Дети направлялись на отдых в Болгарию", - сообщил Глаз.

После ДТП медицинское обследование понадобилось 19 гражданам, в том числе 17 детям. Остальным членам группы помощь не потребовалась, добавил Глаз.

"Во время медосмотра травм, угрожающих жизни и здоровью пострадавших, не выявлено. Все потерпевшие уже выписаны из медицинского учреждения", - добавил он.

Посольство Белоруссии в Румынии находится в постоянном контакте с местными властями, родителями и сопровождающими детей.

29 июня сообщалось, что в Румынии перевернулся автобус с 60 украинскими туристами, 49 из которых - дети. По данным медиков, травмы получили девочки 10, 13 и 14 лет.