В Одессе начались украинско-американские учения "Си Бриз - 2018"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Одессе в понедельник начались украинско-американские учения "Си Бриз - 2018".

Как сообщил в ходе церемонии открытия учений командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, в учениях примут участие представители 19 стран, общая численность личного состава - более 2 тыс. человек.

В морской компоненте учений - 30 кораблей и катеров, включая турецкую подлодку; в воздушной - более 20 летательных аппаратов.

Тема учений - "Проведение национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе".

Особенностью учений этого года будет то, что управление всеми компонентами учений будет осуществляться с борта штабного корабля ВМС США, флагмана 6-го флота ВМС США Mount Whitney, который впервые принимает участие в "Си Бриз".

В основе многонационального штаба учений - личный состав недавно созданного морского командования ВМС ВСУ.

Основными элементами и заданиями учений станут действия противокорабельной и противовоздушной обороны, высадка морского десанта, тактическое маневрирование.

Район проведения учений - Одесская и Николаевская области, а также полигоны северо-западной части Черного моря.