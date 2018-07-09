В мире

В Одессе начались украинско-американские учения "Си Бриз - 2018"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Одессе в понедельник начались украинско-американские учения "Си Бриз - 2018".

Как сообщил в ходе церемонии открытия учений командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, в учениях примут участие представители 19 стран, общая численность личного состава - более 2 тыс. человек.

В морской компоненте учений - 30 кораблей и катеров, включая турецкую подлодку; в воздушной - более 20 летательных аппаратов.

Тема учений - "Проведение национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе".

Особенностью учений этого года будет то, что управление всеми компонентами учений будет осуществляться с борта штабного корабля ВМС США, флагмана 6-го флота ВМС США Mount Whitney, который впервые принимает участие в "Си Бриз".

В основе многонационального штаба учений - личный состав недавно созданного морского командования ВМС ВСУ.

Основными элементами и заданиями учений станут действия противокорабельной и противовоздушной обороны, высадка морского десанта, тактическое маневрирование.

Район проведения учений - Одесская и Николаевская области, а также полигоны северо-западной части Черного моря.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Одесса, Украина
В мире
В Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещерыВ Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещеры
Ночью шел дождь, но он серьезно не повлиял на условия в районе работы спасателей, девять человек все еще остаются внутриПодробнее
 Сто человек стали жертвами ливней в ЯпонииСто человек стали жертвами ливней в Японии
Автомобильная компания "Мазда" вынуждена закрыть свой центральный офис в ХиросимеПодробнее
 Британский министр по Brexit подал в отставкуБританский министр по Brexit подал в отставку
Он отказался поддержать стратегию выхода из ЕС, одобренную правительством Терезы МэйПодробнее
 Скончалась отравленная в Эймсбери британкаСкончалась отравленная в Эймсбери британка
Скотланд-Ярд возбудил уголовное дело об убийствеПодробнее
Суд в Бразилии в один день освободил и запретил выпускать из тюрьмы экс-президента ЛулуСуд в Бразилии в один день освободил и запретил выпускать из тюрьмы экс-президента Лулу
Бывший глава государства с апреля отбывает 12-летний срок за взяткуПодробнее
 США обвинили Россию в попытке переманить Турцию на свою сторонуСША обвинили Россию в попытке переманить Турцию на свою сторону
Постпред США при НАТО пообещала попытаться не допустить покупку С-400 Анкарой и заявила, что РФ переманивает и других американских союзниковПодробнее
 Операция по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часовОперация по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часов
Пока удалось вывести четырех школьниковПодробнее
 Первые два мальчика спасены из затопленной пещеры ТаиландаПервые два мальчика спасены из затопленной пещеры Таиланда
Операция по вызволению школьников и их учителя продолжаетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июля6 фото
06 июля
Фотохроника 6 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреБританский министр по Brexit подал в отставкуВ миреСкончалась отравленная в Эймсбери британкаВ миреСто человек стали жертвами ливней в ЯпонииВ миреОперация по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часовМоскваФутболисты сборной России лично поблагодарили болельщиков на Воробьевых горахСпортФИФА ограничилась предупреждением Виде за приветствие украинских националистов

Генпрокуратура направила в суд дело московских "решальщиков", обвиняемых в миллионных хищениях

В ЛДПР пока не смогли выяснить, что случилось с депутатом Жигаревым

В грузинском ущелье после обнаружения тел супругов из США нашли убитым их ребенка

Власти отказались от строительства промзоны на севере Москвы

Автобус с белорусскими детьми перевернулся в Румынии

В Калифорнии один человек погиб в результате природных пожаров

Премьер Японии отменил зарубежные поездки из-за наводнений со 100 жертвами

Суд отправил на пересмотр просьбу СКР ограничить Серебренникову срок ознакомления с делом

"Росатом" получил лицензию на строительство второго блока АЭС в Бангладеш

В Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещеры

В Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещерыНочью шел дождь, но он серьезно не повлиял на условия в районе работы спасателей, девять человек все еще остаются внутри Подробнее

24 нелегальных мигранта перехвачены у турецких берегов

Минфин предложил отнести к подакцизным товарам виноград для производства вина

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8%

Рубль слегка вырос к бивалютной корзине на фоне растущей нефти

Структура экс-зампреда "Газпрома" выкупила 50% поставщика оборудования для майнинга

В Японии кремировали тело казненного лидера секты "Аум Синрикё"

Десять человек пострадали из-за взрыва в жилом доме во Франции

Первый вице-мэр Бишкека арестован по подозрению в коррупции

Американский сенатор обвинил Китай в помехах переговорам с КНДР по денуклеаризации

США одобрили покупку Cosco конкурирующей судоходной компании за $6,3 млрд

Из-за загоревшегося грузовика с боеприпасами эвакуировали жителей приморского села

Работающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывески

Работающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывескиКомпании переходят под франшизы крупных брендов, которые не считаются проблемными Подробнее

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы летного поля

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП пяти машин и мотоцикла под Симферополем

Киргизский военный вертолет разбился в горах Тянь-Шаня

Минфин в 2019 году закупит валюту на внутреннем рынке на 3,4 трлн рублей

Число жертв крушения поезда в Турции превысило 20 человек

Цена на нефть Brent выросла до $77,44 за баррель

Индонезия заплатит России более $1 млрд за 11 истребителей Су-35

Жительница Башкирии до смерти забила четырехлетнюю дочь из-за капризов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru