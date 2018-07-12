В МИД РФ назвали учения Украина-США попыткой спровоцировать напряженность в Донбассе

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американо-украинские военно-морские учения See Breeze являются попыткой спровоцировать напряженность на востоке Украины и на Черном море, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Военная активность будет осуществляться в непосредственной близости к зоне конфликта на юго-востоке Украины, где, несмотря на объявленное Минской контактной группой с 1 июля "хлебное перемирие", украинские силовики продолжают ежедневно обстреливать мирные города Донбасса", - заявила она.

"Попытки в этих условиях поиграть мускулами вряд ли будут способствовать стабилизации обстановки в этом регионе, это должны понимать и те партнеры Украины, которые, похоже, намеренно подыгрывают киевской партии войны, которая мечтает о разного рода блицкригах. Рассматриваем проведение учений как попытку в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом ", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, "ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые вовлекают Украину в опасные игры с огнем и постоянно обвиняют Россию в том, что она угрожает региональной стабильности".