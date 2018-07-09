Сын армянского премьера отправился на военную службу в Карабах

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян в понедельник отправился на службу в армию.

"Я написал заявление о том, что намерен пройти службу в Арцахе (армянское название непризнанного Нагорного Карабаха - ИФ). Буду служить на передовой. Это мое решение, и он было принято еще много лет тому назад", - сказал Пашинян журналистам в сборном пункте.

Он также выразил уверенность, что во время службы между ним и остальными военнослужащими не будет различий.

В свою очередь его отец Никол Пашинян, также приехавший на сборный пункт, заявил, что спокойно относится к решению сына служить в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).

"Обеспокоенность моя не больше и не меньше, чем обеспокоенность в отношении других военнослужащих. Я не имею права заботиться о своем сыне больше, чем о других", - сказал Пашинян.