Главные новости
В миреВ Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человекСпортХорватия отстранила Вукоевича от ЧМ за приветствие украинских националистовВ РоссииДерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли 1 млн рублей 
В мире

Сын армянского премьера отправился на военную службу в Карабах

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян в понедельник отправился на службу в армию.

"Я написал заявление о том, что намерен пройти службу в Арцахе (армянское название непризнанного Нагорного Карабаха - ИФ). Буду служить на передовой. Это мое решение, и он было принято еще много лет тому назад", - сказал Пашинян журналистам в сборном пункте.

Он также выразил уверенность, что во время службы между ним и остальными военнослужащими не будет различий.

В свою очередь его отец Никол Пашинян, также приехавший на сборный пункт, заявил, что спокойно относится к решению сына служить в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).

"Обеспокоенность моя не больше и не меньше, чем обеспокоенность в отношении других военнослужащих. Я не имею права заботиться о своем сыне больше, чем о других", - сказал Пашинян.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Армения, Карабах, Ашот Пашинян

Новости по теме

В мире
В Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человекВ Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человек
Сайт CNN сообщает о приостановке спасательной операцииПодробнее
 В Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещерыВ Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещеры
Ночью шел дождь, но он серьезно не повлиял на условия в районе работы спасателей, девять человек все еще остаются внутриПодробнее
 Сто человек стали жертвами ливней в ЯпонииСто человек стали жертвами ливней в Японии
Автомобильная компания "Мазда" вынуждена закрыть свой центральный офис в ХиросимеПодробнее
 Британский министр по Brexit подал в отставкуБританский министр по Brexit подал в отставку
Он отказался поддержать стратегию выхода из ЕС, одобренную правительством Терезы МэйПодробнее
Скончалась отравленная в Эймсбери британкаСкончалась отравленная в Эймсбери британка
Скотланд-Ярд возбудил уголовное дело об убийствеПодробнее
 Суд в Бразилии в один день освободил и запретил выпускать из тюрьмы экс-президента ЛулуСуд в Бразилии в один день освободил и запретил выпускать из тюрьмы экс-президента Лулу
Бывший глава государства с апреля отбывает 12-летний срок за взяткуПодробнее
 США обвинили Россию в попытке переманить Турцию на свою сторонуСША обвинили Россию в попытке переманить Турцию на свою сторону
Постпред США при НАТО пообещала попытаться не допустить покупку С-400 Анкарой и заявила, что РФ переманивает и других американских союзниковПодробнее
 Операция по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часовОперация по спасению детей из пещеры в Таиланде приостановлена на 10 часов
Пока удалось вывести четырех школьниковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июля6 фото
06 июля
Фотохроника 6 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человекСпортХорватия отстранила Вукоевича от ЧМ за приветствие украинских националистовВ РоссииДерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли 1 млн рублей В РоссииСтатью о "репостах" решили декриминализировать только частичноВ миреВ Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещерыВ миреБританский министр по Brexit подал в отставку

КПРФ в понедельник подаст документы на проведение референдума по пенсиям

РФ в январе-мае снизила импорт мяса, резко увеличила яблок и пальмового масла

Законопроект о самостоятельной явке в военкомат отправили на доработку

Сын армянского премьера отправился на военную службу в Карабах

ВДВ проведет под Рязанью крупнейшее за последнее время массовое десантирование

Банку России собрались разрешить проведение обысков

На пляжах от Геленджика до Анапы запретили купание из-за аномально холодной воды

Движение большегрузов ограничили в Абхазии ради сохранности дорог

В Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человек

В Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человекСайт CNN сообщает о приостановке спасательной операции Подробнее

Tesla резко повысила цены на автомобили в Китае после введения пошлин

Задержанный в Грузии 19-летний пастух признался в убийстве семьи американцев

Спасатели расширили зону поиска пропавшего у подножья горы Фишт подростка

Суд признал незаконным запрет депутатам "Яблока" выступать в новгородской облдуме

Правозащитники Орлов и Ганнушкина задержаны в Москве на пикете в поддержку Титиева

Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ за приветствие украинских националистов

Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ за приветствие украинских националистовЧлен тренерского штаба сборной этой страны появился в скандальном видео вместе с игроком Домагоем Видой, которого выгонять не стали Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru