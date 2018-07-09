Мэр Еревана объявил об уходе в отставку

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мэр Еревана, член возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Тарон Маргарян подал в отставку.

"В течение пройденного пути я пытался выслушать всех вас, шаг за шагом решить проблемы столицы. Благодарю своих коллег за совместную работу", - отметил он в послании к жителям Еревана.

Маргарян занимает должность мэра Еревана с 2011 года. Он сын скончавшегося в 2007 году премьер-министра Андраника Маргаряна.

Ранее оппозиционная фракция "Елк" действующего премьера Никола Пашиняна потребовала отставки Маргаряна.