Си Цзиньпин пообещал арабским странам кредиты на $20 млрд и гуманитарную помощь

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Китай направит $20 млрд кредитов арабским странам, Сирия, Иордания и Йемен получат от Пекина гуманитарную помощь, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, открывая встречу министров иностранных дел Форума китайско-арабского сотрудничества в Пекине.

По словам Си Цзиньпина арабские страны получат средства на реализацию "проектов, которые обеспечат хорошие возможности для трудоустройства населения и окажут позитивное социальное воздействие в арабских государствах, нуждающихся в восстановлении". Он отметил, что китайская сторона готова к участию в строительстве портов и железных дорог в арабских странах. По его словам, это поможет связать Центральную Азию, Восточную Африку и Индийский океан со Средиземноморьем.

Председатель КНР сказал, что Китай предоставит Сирии, Иордании и Йемену гуманитарную помощь на сумму 600 млн юаней ($90,5 млн).

"Использование силы не является путем решения проблем, это не может привести к долгожданной безопасности", - сказал китайский руководитель.

Несмотря на то, что диалог может быть длительным, в его процессе могут возникать разногласия, тем не менее, только он может привести к желаемому результату, отметил он. "Только народ вправе принимать решение о том, годится ли тот или иной путь развития для его страны", - подчеркнул председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил, что, к сожалению, длительнее время приходится наблюдать вооруженные конфликты и столкновения на Ближнем Востоке. В то же время "сокращение числа конфликтов, проявление более серьезной терпимости и взаимного уважения является общим стремлением народов ближневосточных государств", подчеркнул он.