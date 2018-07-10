Тайвань подготовился к удару тайфуна "Мария"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Школы и учреждения Тайваня не работают во вторник в связи с приближением к острову мощного тайфуна "Мария", передает агентство Bloomberg со ссылкой на местные власти.

Кроме того, представитель администрации гражданской авиации острова сообщил агентству, что авиакомпании, совершающие перелеты на Тайвань, отменили, в общей сложности, 161 международный и 117 местных рейсов.

В сообщении агентства отмечается, что на данный момент остается неизвестным, окажется ли Тайвань непосредственно в эпицентре тайфуна или же циклон обойдет остров стороной.

По предположениям синоптиков, тайфун приблизится к Тайваню на самое близкое расстояние в ночь с вторника на среду. Bloomberg подчеркивает, что во вторник скорость порывов ветра "Марии" достигла 234 км/ч.

Ранее местные власти распространили штормовое предупреждение и посоветовали жителям острова принять необходимые меры предосторожности в связи с высоким риском наводнений и оползней, вызванных тайфуном.