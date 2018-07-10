Число погибших из-за проливных дождей в Японии достигло 148

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в Японии в результате наводнений и оползней, вызванных рекордными ливнями, составляет, по последним данным экстренных служб, 148 человек, сообщает во вторник японский телеканал NHK.

Больше всего жертв зафиксировано в префектурах Хиросима и Окаяма на западе острова Хонсю - 55 и 50 человек соответственно.

Еще 59 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее во вторник сообщалось о 122 погибших.

Как стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ был вынужден отказаться от зарубежного турне в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Японии из-за ненастья.

Министр финансов Японии Таро Асо сообщил журналистам, что правительство использует резервный фонд бюджета на 2018 год для оказания помощи пострадавшим районам страны, а также готово выделить дополнительные средства, если резервного фонда не хватит.