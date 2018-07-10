Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Астрофизики измерили, насколько хорошо выполняется один из принципов общей теории относительности, а именно универсальность свободного падения тел. Проведя расчеты на примере звездной системы с двумя белыми карликами и пульсаром, то есть с сильным гравитационным взаимодействием, ученые на три порядка уменьшили верхнюю оценку параметра Нордтведта, показывающего, нарушается ли универсальность свободного падения.

- Сжимание вольфрамата циркония при намокании или нагреве объяснили тем, что входящие в его состав атомы вольфрама и кислорода связываются в цепочки и образуют хаотическую структуру, напоминающую своим видом спагетти. Чтобы подтвердить это предположение, ученые численно рассчитали структуру соединения до и после намокания, а потом показали, что экспериментальные данные рентгеновской спектроскопии хорошо согласуются с предсказаниями теоретической модели.

- Коалы приспособились есть листья эвкалиптов, ядовитые для большинства других животных, "добавив" себе гены белков, быстро выводящих токсичные вещества из организма. С помощью увеличенного набора генов они научились распознавать подходящие им виды деревьев (около 30 из 600) и узнавать, достаточно ли воды содержится в листьях. Все это ученые выяснили после того, как впервые определили полную последовательность генома коал.

- Благодаря наблюдениям орнитологов-любителей из Северной Америки удалось установить, что в 97 процентах случаев межвидовые конфликты между вóронами провоцируют американские и северо-западные вóроны, которые небольшими группами нападают на обыкновенных воронов, хотя последние обычно бывают крупнее своих обидчиков. Оказалось, что таким образом американские и северо-западные вóроны защищаются от обыкновенных воронов, которые склонны к гнездовому хищничеству.

- В аэропорту Сиднея начали тестировать автоматизированную систему идентификации пассажиров. Она использует технологию распознавания лиц и биометрические сканеры. Нововведение должно помочь автоматизировать регистрацию, посадку, доступ в комфортабельные зоны ожидания и сдачу багажа, что существенно сократит все эти процедуры и позволит пассажирам избежать очередей. В будущем власти Австралии планируют автоматически обрабатывать данные 90 процентов пассажиров.

- Разработчик из компании Dropbox создал сервис, позволяющий уместить код простой веб-страницы прямо в ее адресе. Сервис принимает текст или HTML-код, сжимает его и создает URL, содержащий в себе все эти данные. После того как пользователь откроет такую ссылку, его браузер преобразует URL обратно в код и отобразит страницу. Поскольку изначально URL разрабатывался вовсе не для этого, у сервиса есть заметное ограничение — страницу необходимо уместить в ссылке размером в несколько тысяч байтов.

- Специалисты конструкторского бюро "ВР-Технологии" приступили к аэродинамическим испытаниям моделей легкого многоцелевого вертолета VRT500. Этот этап испытаний включает в себя и продувку моделей в аэродинамической трубе. Успешные испытания позволят выбрать одну из аэродинамических компоновок, завершить проектирование и приступить к сборке первого летного образца новой машины.

- В недавно опубликованном одиннадцатом издании международной классификации болезней (МКБ-11) появились важные изменения, касающиеся представлений о психических и поведенческих расстройствах. В частности, там появился новый вид зависимости — от видеоигр. О том, как новый классификатор меняет наши представления о психической норме, разбираем на примерах шизофрении, расстройств личности и игровой зависимости, можно прочитать по этой ссылке.