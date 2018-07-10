Всех детей и тренера спасли из затопленной пещеры в Таиланде

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Всех 12 мальчиков из футбольной команды и их тренера спасли из затопленной пещеры на севере Таиланда, сообщает Sky News со ссылкой на военных водолазов, проводивших операцию.

Отмечается, что во вторник королевские морские котики в третий заключительный раз прошли в пещеру и вывели последних четверых детей и их тренера. Сейчас спасенных на вертолете отправят в больницу.

Еще восемь детей спасли за воскресенье и понедельник.

.@ElonMusk has released this footage from inside the flooded cave in Thailand in which four boys and their coach remain trapped



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Футболисты школьной команды "Дикие боровы" в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер пошли в пещеру на прогулку 23 июня. В результате муссонных дождей коридоры пещер оказались затоплены. Пропавших обнаружили только через 10 дней.

Откачать всю воду из пещеры не удалось, поэтому в спасении школьников участвовали водолазы: часть пути на волю дети преодолели пешком, а часть плыли под водой в сопровождении дайверов.