Заключенный экс-президент Бразилии подтвердил планы участвовать в выборах

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Отбывающий тюремный срок бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник подтвердил намерение вновь принять участие в выборах главы государства, запланированных на октябрь.

"Вы можете быть уверены в том, что я стану кандидатом для того, чтобы среди прочего восстановить суверенитет бразильского народа", - приводит его словам сайт португальской телерадиокомпании RTP.

Он заявил, что его печалит нынешняя обстановка, сложившаяся в Бразилии при президенте Мишеле Темере.

"Очень печально, что часть нашего общественного достояния, сформированного ценой больших жертв бразильского народа начиная с середины XX века, безответственным образом сейчас распродается за бесценок, чтобы замаскировать беззаконие при мошеннике", - заявил бывший бразильский президент.

RTP отмечает, что бывший президент никак не прокомментировал ситуацию, когда в воскресенье один бразильский суд постановил освободить его из-под стражи, а другой отменил это решение спустя несколько часов.

В настоящее время 72-летний Лула да Силва отбывает 12-летний тюремный срок по делу о коррупции. Он начал отбывать свое наказание в апреле.

В конце прошлой недели судья апелляционного суда Бразилии Рожериу Фаврету постановил немедленно освободить экс-президента из-под стражи в ответ на соответствующую апелляцию группы депутатов. Затем федеральный судья Сержиу Мору, выносивший ранее приговор бывшему президенту Бразилии, поднял вопрос о компетенции этого судьи для вынесения подобного решения.

В итоге спустя некоторое время другой судья - представитель Федерального регионального суда четвертого округа Бразилии Жебран Жоау Нету - отменил это решение.

Всеобщие выборы в Бразилии в этом году запланированы на октябрь.

77-летний Темер стал президентом после того, как в 2016 году преемница Лулы да Силвы Дилма Русеф была отстранена от власти в результате импичмента. За это время против него неоднократно звучали и выдвигались обвинения в коррупции. В сентябре 2017 года 77% респондентов заявили о том, что не одобряют его деятельность на посту президента Бразилии, а его уровень одобрения тогда упал до рекордно низких 3%.

Ранее Партия трудящихся, основателем которой является сам Лула да Силва, заявляла о намерении вновь выдвинуть его кандидатуру на пост президента Бразилии.

Регистрация кандидатов в президенты завершается 15 августа.