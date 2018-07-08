Суд в Бразилии в один день освободил и запретил выпускать из тюрьмы экс-президента Лулу

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд в Бразилии в воскресенье постановил освободить из тюрьмы экс-президента страны Луиса Инасиу Лула да Силву, отбывающего наказание за получение взятки, однако через непродолжительное время отменил это решение, сообщает информагентство Associated Press.

Сначала судья Рожериу Фаврету удовлетворил апелляцию, поданную сторонниками Лулы, и распорядился немедленно освободить экс-президента из камеры. Однако его коллега Жоау Жебран Нету отменил это решение, признав законным вердикт судьи первой инстанции, который вынес приговор Луле.

Экс-глава Бразилии в 2017 году был приговорен 9,5 годам тюрьмы, однако в январе приговор ужесточили до 12 лет. Лула начал отбывать наказание 7 апреля, хотя настаивал на том, что должен отправиться за решетку не раньше, чем будут рассмотрены все апелляции по его делу.

В городе Куритиба, где сидит в тюрьме президент, проходят массовые акции его сторонников, которые требуют освобождения Лулы.