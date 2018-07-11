Россияне впервые получили возможность стать добровольцами ООН

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Организация объединенных наций (ООН) при поддержке МИД РФ впервые трудоустроит россиян в своих структурах, сообщает в среду газета "Известия".

Специально для этого в программе добровольцев ООН (ДООН) открыты 19 вакансий. Инициатива приурочена к Году добровольца, который сейчас проходит в России, отмечают "Известия".

"Главная цель этой инициативы - предоставить россиянам возможность получить международный волонтерский опыт и расширить свои профессиональные навыки, осуществляя деятельность в рамках проектов и программ ООН по всему миру", - пояснил заместитель исполнительного координатора ДООН Тойли Курбанов.

В 2018 году 19 граждан РФ смогут поработать под флагом ООН 16 странах СНГ, Африки, Азии и Ближнего Востока. ДООН предлагает россиянам два типа контрактов: молодежные добровольцы (лица от 18 до 29 лет с профессиональным опытом менее двух лет) и добровольцы-специалисты (лица от 25 лет с минимальным двухлетним опытом). Заявки от граждан РФ принимаются до 25 июля.