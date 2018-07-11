Делегация РФ устроила демарш на сессии ПА ОБСЕ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российская делегация покинула заседания ПА ОБСЕ до конца июльской сессии в знак протеста против нарушения главой организации Георгием Церетели и секретариатом регламента принятия резолюций, заявил вице-спикер Госдумы, руководитель российской делегации ПА ОБСЕ Петр Толстой в Берлине.

"Нарушение регламента было допущено председателем и секретариатом ПА ОБСЕ. Российская делегация считает, что отсутствие на заседании ПА ОБСЕ ряда депутатов - авторов резолюций и соавторов резолюций, которые направлены против нашей страны, не было надлежащим образом оформлено, как это предусмотрено регламентом", - сказал Толстой, объясняя решение делегации РФ покинуть зал.

Видеозапись данного заявления из Берлина, где проходит сессия ПА ОБСЕ, представила в среду пресс-служба вице-спикера.

Как подчеркнул Толстой, "в издевательской манере господин Церетели говорил нам о том, что его могут уведомить почтовым голубем, с помощью мессенджеров и так далее о своем отсутствии депутаты". "Мы так не считаем, это нарушение регламента", - добавил политик. Он пояснил, что должно быть письменное заявление депутата о том, что он сохраняет свою подпись под резолюцией и отсутствует на заседании. Это нарушение регламента ставит под сомнение количество легитимных подписей под резолюцией, считает Толстой.

Он утверждает, что только под одной из них не хватает как минимум трех, а возможно, и пяти подписей; "и таким образом, их становится недостаточно для автоматического принятия (документа)".

Толстой рассказал, что когда российская делегация довела до председательствующего свою озабоченность, "он счел возможным воспринять нашу претензию по регламенту как некий добрый совет и попытался дальше продолжить заседание".

"Мы считаем, это грубое нарушение регламента ПА ОБСЕ. Это издевательство над здравым смыслом, и Российская Федерация не даст оскорблять себя и свою делегацию с помощью таких низкопробных псевдорегламентных трюков, которые допускает господин Церетели", - заявил Толстой.

Ранее в среду Толстой заявил, что российская делегация не будет голосовать за итоговую декларацию ПА ОБСЕ из-за вошедших в нее трех антироссийских резолюций. По его словам, российская сторона не согласна с этими резолюциями, поскольку они предвзяты по отношению к РФ. "Такой подход мы считаем недопустимым, дискредитирующим авторитет самой организации", - сказал Толстой.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил "Интерфаксу", что Россия не выходит из ПА ОБСЕ, демарш российской делегации - это протест против нарушения регламента. "Это просто акция протеста и говорить, что мы выходим, хлопаем дверью из Парламентской ассамблеи ОБСЕ - ни в коем случае", - сказал Слуцкий.

Слуцкий принимал участие в заседании ассамблеи и в среду вернулся в Москву.